Calciomercato Napoli - Fabrizio Romano ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Youtube per quanto riguarda il calciomercato del Napoli:

"Non mi risulta un ritorno di fiamma del Napoli per Alejandro Garnacho, le due parti si sono lasciate male durante il calciomercato di gennaio, il Napoli sta lavorando su altre piste e la priorità del giocatore è rimanere in Premier League".