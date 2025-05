Scudetto Napoli, Palmeri: "La festa verrà fatta saltare ancora? Come se i napoletani fossero dei..."

Ultimissime Calcio Napoli, il sogno scudetto dista adesso 7 punti dopo la pesantissima vittoria di Lecce. Servono appena due vittorie e un pareggio per scrivere una nuova pagina di storia e far scattare una nuova festa come due anni fa, il cui sol pensiero già mette ai brividi ai tifosi partenopei.

Scudetto Napoli? Tancredi Palmeri già parla della festa in città

Tancredi Palmeri, direttamente da Milano dove segue la sua Inter, via X si pone un problema relativo all’eventuale organizzazione napoletana: “Sarà possibile la parata scudetto quest’anno a Napoli o verrà fatta saltare come due anni fa? La comunità di Napoli la merita e merita di essere trattata all’altezza della sua grandezza e non sempre descritta manco fosse una massa di bambini che non sa comportarsi”.

Il riferimento è in particolare al pullman scoperto in città, cosa mancata nella festa dello scudetto con Luciano Spalletti.