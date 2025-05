Kvaratskhelia sfida Yamal per il Pallone d'Oro! Lo scudetto del Napoli lo proietta verso un record in Europa

Oggi sul quotidiano La Repubblica si parla di Khvicha Kvaratskhelia: l'ex Napoli infatti è vicino ad un record impensabile ad inizio stagione, potrebbe essere infatti l'unico calciatore d'Europa a vincere ben quattro titoli quest'anno! Il suo PSG ha già vinto lo scudetto, è in finale di Coppa di Francia (sfiderà il Reims), è in semifinale di Champions League (contro l'Arsenal) e potrebbe concludere la stagione con il triplete.

Kvaratskhelia però potrebbe fare ancora meglio: se il Napoli vincesse lo scudetto, infatti, i titoli conquistati quest'anno dal georgiano sarebbero quattro. O meglio: 3 + 1, come scrive oggi Repubblica. Perché se il Napoli riuscisse davvero a conquistare lo scudetto, sul campionato vinto ci sarebbe comunque la sua firma grazie alle 17 presenze, 5 gol e 3 assist nella prima metà di campionato. "Gli spetterebbe. È partito a +3 sull’Inter, esattamente come ora", scrive Repubblica.

Se addirittura il PSG vincesse il Mondiale per Club, i titoli di Kvara sarebbero perfino cinque, ma è ancora presto per spingersi tanto in là con l'immaginazione. Intanto però La Repubblica azzarda: "Facesse poker sarebbe l’unico a sfidare Yamal per il pallone d’oro".