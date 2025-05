Calciomercato Serie A, un napoletano ex campione d’Italia diventa svincolato

Calciomercato Serie A, si aggiorna la lista svincolati a disposizione sul fronte italiani o giocatori comunque noti al calcio italiano. Si aggiunge infatti un calciatore napoletano ex campione d’Italia, non col Napoli ma con l’Inter proprio di Antonio Conte di cui era anche capitano.

Calciomercato Serie A, un napoletato tra gli svincolati

Si tratta di Danilo D’Ambrosio, 36enne originario di Caivano che non è riuscito mai a vestire l’azzurro in carriera. Con la retrocessione ufficiale del Monza in Serie B, è decaduto ufficialmente il rinnovo automatico con l’atleta che dunque diventerà ufficialmente svincolato a fine mese. Con lui, anche l’altro ex interista Roberto Gagliardini per il quale vale lo stesso discorso.