Lecce-Napoli, Repubblica svela: a fine partita Conte era stravolto nello spogliatoio!

Lecce-Napoli è stata una partita particolare per l'allenatore Antonio Conte. Non solo perché Lecce è la sua città d'origine, non solo perché i tifosi leccesi gli hanno riservato una durissima accoglienza (a causa del suo trascorso a Bari), ma anche per come è andata la gara, per la sofferenza e per l'importanza dei 3 punti conquistati al Via del Mare.

Oggi La Repubblica descrive così la partita di Conte dal punto di vista emotivo: