Totti: “Spalletti con i capelli? Sembra Claudio Amendola in Amarsi un po’!”

Ultime calcio - Ospite di “Che tempo che fa” – programma condotto da Fabio Fazio sul Nove – Francesco Totti ha toccato diversi argomenti:

“Io speravo che Ranieri rimanesse. Avrà le sue ragioni per andare via. Ha fatto cosa doveva fare: riportare la Roma in alto. Io allenatore? Non potrei mai. Sono troppo rosicone (ride, ndr). Al momento non ho nessuna tentazione però è una cosa che ti scatta all’improvviso. Non è facile fare l’allenatore. In 25 anni di carriera ne ho visto tanti di allenatori, c’è con chi mi trovo meglio e con chi peggio. Con Spalletti gli ultimi anni sono stati burrascosi. Poi ci siamo riincontrati e abbiamo fatto pace. Spalletti con i capelli? Sembra Claudio Amendola in Amarsi un po’!“