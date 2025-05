Formazioni ufficiali Bologna-Juventus: le scelte di Italiano e Tudor

Formazioni ufficiali Bologna-Juventus: la domenica della 35ª giornata di Serie A si chiude col botto alle 20.45.

È infatti scontro diretto per la Champions League: i bianconeri sono quarti con 62 punti, seguiti a ruota dagli emiliani, quinti a quota 61. Un confronto decisivo per il futuro europeo di entrambe, mentre le squadre alle spalle sperano in un pareggio per riaprire tutto e alimentare la bagarre finale.

Formazioni ufficiali Bologna-Juventus

Formazioni ufficiali Bologna-Juventus: grandissima attesa per le scelte degli allenatori.

BOLOGNA (4-2-3-1) : Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. All.: Italiano.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Renato Veiga, Kalulu; Weah, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, McKennie; Kolo Muani. All.: Tudor.

36a giornata Serie A: il prossimo turno

Milan-Bologna venerdì 9 maggio, ore 20.45

venerdì 9 maggio, ore 20.45 Como-Cagliari sabato 10 maggio, ore 15.00

sabato 10 maggio, ore 15.00 Lazio-Juventus sabato 10 maggio, ore 18.00

sabato 10 maggio, ore 18.00 Empoli-Parma sabato 10 maggio, ore 20.45

sabato 10 maggio, ore 20.45 Udinese-Monza domenica 11 maggio, ore 12.30

domenica 11 maggio, ore 12.30 Verona-Lecce domenica 11 maggio, ore 15.00

domenica 11 maggio, ore 15.00 Torino-Inter domenica 11 maggio, ore 18.00

domenica 11 maggio, ore 18.00 Napoli-Genoa domenica 11 maggio, ore 20.45

domenica 11 maggio, ore 20.45 Venezia-Fiorentina lunedì 12 maggio, ore 18.30

lunedì 12 maggio, ore 18.30 Atalanta-Roma lunedì 12 maggio, ore 20.45

Previsti altri importanti scontri Champions ed Europei al prossimo giro.