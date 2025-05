Bologna-Juve, clamoroso rigore negato agli emiliani! DAZN conferma: "Fallo netto" | FOTO

Clamoroso Bologna-Juve: rigore netto negato agli emiliani al 30esimo per fallo di McKennie su Freuler in area di rigore.

L’arbitro lascia giocare e al termine dell’azione dà anche un rosso a un membro della panchina per proteste eccessive.

Luca Marelli, ex arbitro, non ha dubbi intervenuti in diretta a DAZN durante la telecronaca: “Per me c’è calcio di rigore, McKennie ha sbagliato l’intervento: cerca il pallone ma trova la gamba sinistra dell’avversario. Era inevitabile il rigore”.

Poco dopo negato anche un giallo a Savona per tocco di mano fuori area ma che ferma un'azione insidiosissima di Orsolini. Sale la tensione al Dall'Ara per questo scontro Champions.