Rigore negato al Dall'Ara, Ziliani: "Ricordate cosa accadde in Bologna-Juve del 2004?"

Clamoroso rigore negato in Bologna-Juventus: emiliani furiosi a fine primo tempo.

Rigore negato Bologna-Juventus, il commento di Ziliani

Paolo Ziliani, collega de Il Fatto Quotidiano, commenta così l'episodio via X: "Ricordate l’arbitraggio di Pieri in Bologna-Juventus 0-1 del 2004-05? In confronto a quello di Doveri di stasera, fu a favore del Bologna".

Oltre all'episodio relativo al contatto McKennie-Freuler, un altro episodio ha fatto infuriare i padroni di casa: ovvero un mancato giallo a Savona per tocco di mano su azione insidiosa di Orsolini.

"C'era l'ammonizione, il giocatore tocca consapevolmente la palla anche se di spalle tant'è che dopo guarda subito l'arbitro per capire la decisione", riferisce l'ex arbitro Luca Marelli in diretta in telecronaca a DAZN.