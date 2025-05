Parma-Napoli, i tifosi residenti in Campania rischiano di non poterci essere! Possibile decisione già martedì, i dettagli

Ultime notizie SSC Napoli - I tifosi del Napoli rischiano di non poter essere in trasferta a Parma tra due settimane, l'ultima gara dell'anno via dal Maradona. Lo annuncia Il Mattino.

"Potrebbe essere anche decisiva in chiave scudetto. In Emilia servirebbe tanto la spinta dei tifosi azzurri, tra l'altro pronti ad accorrere numerosi da tutto il Nord Italia per la sfida ai gialloblu. Ma dopo gli scontri di ieri l'Osservatorio potrebbe pensarci più di una volta prima di consentire la trasferta dalla Campania: possibile decisione già martedì sulla base della relazione che arriverà da Lecce"