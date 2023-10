Di Lorenzo a Sky: "Dispiace per il mio errore, disputato una grande gara! Dopo il 2-2 eravamo presi dall'entusiasmo"

Notizie calcio. Giovanni Di Lorenzo ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport dopo la sconfitta per 3-2 del Napoli contro il Real Madrid. Il capitano azzurro si è reso protagonista in negativo con un errore non da lui in occasione del pareggio degli spagnoli.

Di Lorenzo intervista Napoli-Real Madrid 2-3

Queste le parole di capitan Di Lorenzo dopo Napoli-Real Madrid 2-3:

"Una grande gara contro grande squadra. Dispiace per il loro gol: ho sbagliato io l'uscita della palla. Un peccato perché eravamo presi dall'entusiasmo ed è arrivato anche il loro secondo gol, che gli ha dato fiducia. Sono riusciti a recuperare e a batterci".