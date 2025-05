Conte, moglie di nuovo a Napoli: mattinata "presidenziale" verso il Genoa, "indizio" sul futuro?

Notizie Napoli - Il mese di maggio è iniziato nel migliore dei modi per la SSC Napoli guidata da Antonio Conte. Il tecnico azzurro è a tre passi dal raggiungimento di un risultato incredibile che potrebbe consacrare lui e il suo staff nella storia: portare il Napoli a vincere il suo quarto Scudetto dopo averne preso le redini dal 10° posto in classifica della disastrosa stagione 2023-2024.



Ci sarà tempo poi per le riflessioni in merito al suo futuro (nonostante un contratto che lo leghi agli azzurri fino a giugno 2027), ora la testa è proiettata solo sulle ultime tre battaglie contro Genoa, Parma e Cagliari.



Al contempo però il mister e la sua famiglia continuano a godersi a pieno la loro vita a Napoli, dove stanno davvero benissimo. Conte è ormai uno dei cittadini attivi della zona in cui c'è la sua abitazione, e fa visita spesso ai luoghi divenuti ormai disua fiducia come il bar in cui è stato paparazzato nei giorni scorsi con Fabio Cannavaro.



A proposito della famiglia del mister, sua moglie Elisabetta è tra le più entusiaste della vita partenopea, e i ben informati dicono si sia letteralmente innamorata della casa in cui stanno abitando qui in città. Al contempo continua a fare la spola con Torino, dove la figlia Vittoria sta ultimando la scuola.



Come raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24.it, in questi giorni la moglie di Conte è tornata a Napoli anche in vista della sfida importantissima di domani sera al Maradona contro il Genoa, dove sarà ovviamente in tribuna. Inoltre ha trascorso la mattinata di sabato 10 maggio in compagnia della vicepresidente della SSC Napoli Jacqueline De Laurentiis, con un giro in centro città per le due.



Insomma, si tratta dell'ennesimo indizio di come anche la famiglia di Conte si trovi benissimo a Napoli e i rapporti con la società siano del tutto amichevoli e cordiali. E di come il suo futuro in azzurro possa dipendere anche da questi fattori esterni alle vicende di campo.



RIPRODUZIONE RISERVATA