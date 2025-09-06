Di Lorenzo, l'agente: "Vuole restare a Napoli per tanti anni e vincere ancora con gli azzurri"

Calciomercato Napoli, parla l'agente di Di Lorenzo

Calciomercato Napoli - Mario Giuffredi, procuratore tra gli altri di Di Lorenzo e Politano, è intervenuto nel corso della puntata odierna di Radiogoal su Kiss Kiss Napoli.

"L’esordio dell’Italia di Gattuso è stato roboante per il risultato e l’entusiasmo attorno alla nazionale. Una squadra molto offensiva, con Retegui e Kean affiancati da Politano e Zaccagni. 

Serata per me significativa perché tre degli undici erano miei assistiti, in più l’esordio anche di Pio Esposito

Per me una serata importantissima. Politano insieme a Di Lorenzo una colonna portante del Napoli degli ultimi anni, importante la fascia destra dove ha influito molto nel percorso di questa squadra.

Di Lorenzo anche vuole rimanere tanti anni al Napoli, sono la colonna portante di questa squadra e sono anche riconoscenti nei confronti della società. Vogliono continuare a vincere con questa maglia".

