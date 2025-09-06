De Bruyne su Lukaku: "Infortunio? L'ho sentito, ecco come sta e quando tornerà!"

Le Interviste  
De Bruyne su Lukaku: Infortunio? L'ho sentito, ecco come sta e quando tornerà!

Ultime calcio NapoliÂ - Kevin De Bruyne, centrocampista del Napoli e della Nazionale belga, ha parlatoÂ in conferenza stampa, in vista del match contro il Kazakistan, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026.

De Bruyne su Lukaku

Queste le parole diÂ Kevin De Bruyne sull'infortunio del compagno di squadra col Belgio e col Napoli, Romelu Lukaku:

"Lukaku e Mertens?Â Ricordo la mia ultima partita all'Anderlecht. Abbiamo vinto 3-1 e ho fatto un assist a Benteke. Di solito perdevamo all'Anderlecht con il Genk, ma all'epoca era comprensibile. Ãˆ un peccato per Lukaku che non ci sia. Ci sentiamo ogni tanto. FarÃ  tutto il possibile per tornare, anche se ci vorrÃ  del tempo. Si sta riprendendo in Belgio, quindi non ci vediamo molto ma siamo in contatto.

Ultimamente non ho avuto molti contatti con Dries Mertens, nemmeno per quanto riguarda il Napoli,Â Â insomma non ci siamo visti. Mertens Ã¨ impegnato con molte cose in questo momento, credo abbia giÃ  il suo bel da fare. L'ho visto anche al Marktrock, poi la nascita della bambina..".

