Derby Lazio-Roma, tensione alle stelle: scontri tra tifosi e polizia fuori dall’Olimpico

Ultimissime Serie A - Alta tensione fuori dallo stadio Olimpico in vista del derby Lazio-Roma: scontri tra tifosi e forze dell’ordine Tensioni e disordini si sono verificati nei pressi dello stadio Olimpico prima del derby tra Lazio e Roma.

La situazione è degenerata lungo viale Pinturicchio, nei pressi di piazza Mancini, dove le forze dell’ordine sono state costrette a intervenire con cariche di contenimento. I tifosi della Roma, radunati in quella zona, hanno lanciato oggetti contro gli agenti, mentre un gruppo di sostenitori della Lazio ha cercato di avvicinarsi all’area riservata ai romanisti. Il primo bilancio registra sette poliziotti feriti in modo non grave, tutti medicati sul posto per contusioni.

Alcuni residenti del quartiere, spaventati dalla situazione, si sono chiusi in casa per proteggersi. Un abitante ha accusato un malore dopo l’uso di fumogeni da parte dei tifosi ed è stato assistito dal personale del 118.

Derby Roma-Lazio, violenti scontri

Secondo quanto riferito dalla questura di Roma, i primi momenti di tensione si sono verificati intorno alle ore 17:00 di domenica 13 aprile. Un gruppo di circa 500 ultras della Roma, molti con il volto coperto e armati di bastoni, ha cercato di attraversare ponte Duca d’Aosta per dirigersi verso ponte Milvio, dove si trovavano i tifosi della Lazio. In piazza Cardinal Consalvi è avvenuto un fitto lancio di oggetti contro le forze dell’ordine, che hanno reagito respingendo i tifosi romanisti. Scontri anche a Ponte Milvio, dove diverse centinaia di laziali hanno tentato di tornare indietro per affrontare i rivali giallorossi, provocando ulteriori tafferugli. Per disperdere i facinorosi è stato necessario l’intervento con l’idrante.

Caos urbano e danni in zona Flaminia

Durante gli scontri, alcuni veicoli parcheggiati in via Flaminia sono stati danneggiati. Un cassonetto è stato incendiato, altri ribaltati, insieme a sedie e tavolini dei locali della zona. Alcuni autobus sono rimasti bloccati a causa delle barricate improvvisate. I tifosi hanno anche capovolto le campane del vetro per recuperare bottiglie da utilizzare come armi durante gli scontri. Scene di vero e proprio caos urbano che hanno seminato il panico tra i presenti a Ponte Milvio. Famiglie con bambini si sono rifugiate all’interno di ristoranti e pizzerie per mettersi al sicuro, spaventate dall’escalation di violenza.