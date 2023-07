Del Genio: "Vice Anguissa? Per caratteristiche non Lo Celso, potrebbe esserlo invece..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Oggi abbiamo visto un po’ le mosse di Rudi Garcia in attacco, esercitazioni tecniche per mantenere alto il ritmo: aspettiamo le idee tattiche quando arriveranno gli altri titolari. Ieri invece in partitina 11vs11 abbiamo visto due squadre schierate con il 4-3-3, come ha detto Garcia: ci saranno altre soluzioni sicuramente, ma ieri sera ha aggiunto un dettaglio, parlando di cambi schema già dall’inizio del match e non soltanto a partita in corso. Vice Anguissa? Per caratteristiche non Lo Celso, Tousart potrebbe esserlo così come Gravenberch del Bayern Monaco”