De Bruyne, serata da 10 in pagella! Le statistiche in Belgio-Kazakistan | FOTO
Serata da record per Kevin De Bruyne dopo la doppietta in Belgio-Kazakistan: Eden Hazard superato, adesso è KDB il 2º miglior marcatore della storia del Belgio con 34 gol. Alle spalle, proprio, di Romelu Lukaku, che ne ha 89.
E a coronare una serata da MVP, è SofaScore che gli dà un bel 10 in pagella:
Ecco le sue statistiche:
- Minuti giocati: 86'
- Gol: 2
- Assist: 1
- Tocchi: 87
- Passaggi precisi: 44/61 (72%)
- Passaggi chiave: 5
- Cross (prec.): 10 (6)
- Passaggi lunghi (prec.): 5 (3)
- Grandi occasioni create: 2
- Tiri in porta: 4
- Tiri fuori: 1
- Tiri respinti: 2
- Dribbling tentati (riusciti): 1 (1)
- Duelli a terra (vinti): 7 (5)
- Palla persa: 22
- Falli subiti: 3
