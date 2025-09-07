De Bruyne, serata da 10 in pagella! Le statistiche in Belgio-Kazakistan | FOTO

De Bruyne, serata da 10 in pagella! Le statistiche in Belgio-Kazakistan

Serata da record per Kevin De Bruyne dopo la doppietta in Belgio-Kazakistan: Eden Hazard superato, adesso è KDB il 2º miglior marcatore della storia del Belgio con 34 gol. Alle spalle, proprio, di Romelu Lukaku, che ne ha 89.

E a coronare una serata da MVP, è SofaScore che gli dà un bel 10 in pagella:

Ecco le sue statistiche:

  • Minuti giocati: 86'
  • Gol: 2
  • Assist: 1
  • Tocchi: 87
  • Passaggi precisi: 44/61 (72%)
  • Passaggi chiave: 5
  • Cross (prec.): 10 (6)
  • Passaggi lunghi (prec.): 5 (3)
  • Grandi occasioni create: 2
  • Tiri in porta: 4
  • Tiri fuori: 1
  • Tiri respinti: 2
  • Dribbling tentati (riusciti): 1 (1)
  • Duelli a terra (vinti): 7 (5)
  • Palla persa: 22
  • Falli subiti: 3
