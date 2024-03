Matteo Darmian è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare prima di Inter-Napoli:

"Fa piacere ricevere l'accoglienza che ci hanno dato i tifosi, noi scendiamo in campo per renderli orgogliosi. Oggi scendiamo in campo anche per dimenticare la delusione con l'Atletico Madrid, faremo del nostro meglio per continuare su questa strada".