Da Genova, Arrichiello a CN24: "Ecco come Vieira può sfidare il Napoli, se la giocherà! Zanoli può fare ancora meglio, su De Winter..."

Ultime notizie Napoli - Valerio Arrichiello, giornalista del Secolo XIX, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Come sta il Genoa? La sconfitta con il Milan è stata immeritata, la prestazione è stata una delle migliori ma sono stati presi due gol in due minuti dopo aver giocato meglio dell’avversario. La squadra è salva matematicamente da due partite, ma c’è l’obiettivo di finire bene, la voglia di vincere almeno una partita con una big: da qui gli stimoli importanti per la partita contro il Napoli.

Vieira l’ha detto, bisogna rispettare la maglia e dare il massimo, verrà a Napoli per giocarsela. Il suo futuro? Il mister è in contatto costante con la società per la prossima stagione, vogliono tenerlo poi vediamo se arriveranno offerte irrinunciabili perché tutto potrebbe cambiare. Finora però si ragiona in ottica futura, Vieira è stato molto pratico ed è arrivato con tantissimi infortuni in squadra, penso a Malinovskiy e Messias, ma ha dato grande solidità ed ha dato un bel gioco alla squadra.

Vieira sta dando spazio anche ai giovani, ma li fa giocare solo se pensa che possano meritarselo, niente regali: ci sono diverse assenze, penso anche a Miretti, poi Cornet, Ekuban, Onana e Cuenca non partiranno certo dal 1’. Mi aspetto qualche cambio rispetto alla formazione vista col Milan, magari ballottaggio Bani-De Winter, poi a destra Zanoli-Sabelli. Masini e Frendrup centrali, ma Badelj giocherà una delle ultime tre partite. Poi Vitinha dal 1’ ma Messias ha fatto bene, magari in attacco Pinamonti ma il Genoa punta sul giovane Ekhator.

Zanoli e De Winter? Alessandro con Vieira ha giocato molto da esterno alto in un 4-2-3-1, ha fatto bene ma avendolo visto dico che può fare ancora meglio. Bene ma può fare di più ed essere importante anche per il calcio italiano. Koni è cresciuto molto, ha grandissima fisicità ed ottima tecnica, forse qualche distrazione perchè si sente troppo sicuro. Può ancora crescere, oggi si leggeva di interessamenti importanti e può essere uno dei giocatori che può lasciare il Genoa”