Festa Scudetto Napoli, nonna Elena al Maradona canta emozionata 'O surdato 'nnammurato'. La nipote: "Tifosissima, ha una speciale dedica" | CN24

Le festa Scudetto è solo rimandata, si attende l'esito della sfida della Lazio di mercoledì sera e quella del Napoli di giovedì per poter far esplodere la gioia immensa del popolo azzurro. Allo stadio Diego Armando Maradona, ieri, in tanti sono scesi in strada per potersi godere quei momenti di avvicinamento alla gara e poter cominciare la festa grande. Tra questi, c'era anche la Signora Elena, una nonnina tifosissima del Napoli. Ai microfoni di CalcioNapoli24, la nipote Ludovica racconta:

Nonna Elena

Nonna Elena festeggia al Maradona lo scudetto

“Mia nonna Elena è nata nel quartiere Sanità l’11 novembre 1936 ed ha trascorso la sua infanzia in collegio, orfana di padre. Poi, si è trasferita, una volta sposatasi giovanissima con mio nonno Salvatore, nel quartiere Fuorigrotta quando ancora non era stato costruito lo stadio. Insieme hanno viaggiato molto, sono stati in America, in Russia e si sono anche trasferiti per lavoro in Francia, in Inghilterra e in Olanda. Tutto questo, però, non ha scalfito l’amore per la sua città. Adora essere portata in giro in macchina per le bellezze di Napoli e afferma che “nessuna città è bella quanto la mia”.

Nonna Elena è sempre stata tifosa del Napoli e di Napoli. C’era il 5 Luglio 1984 all’allora stadio San Paolo per la presentazione di Diego Armando Maradona, emozionata per il grande campione appena arrivato e perché ad arbitrare quella partita c'era proprio il figlio, Mario Marchese, arbitro di serie C.

Ludovica aggiunge:

“Domenica, quando siamo andati a prenderla per farle fare un giro intorno allo stadio, era visibilmente emozionata. É rimasta sorpresa e si è emozionata per l’affetto inaspettato che ha ricevuto da adulti e ragazzi che la salutavano, le chiedevano di fare foto. Ha anche cantato ''O surdato 'nnammurato' con un signore. Oggi l’ho sentita e mi ha detto che vuole assolutamente ripetere i festeggiamenti, aggiungendo che la vittoria dello scudetto la vuole dedicare a mio nonno che purtroppo non c’é più”.

Il Napoli è pronto alla festa, insieme a Nonna Elena.

