"Io ve l'avevo detto che eravate forti!": spunta la frase che Conte ripete allo spogliatoio

"Conte ha fatto rinascere un gruppo che dopo lo Scudetto era convinto di non poter fare di meglio. Ha contribuito al recupero di uno spogliatoio che sembrava sfiatato, adagiato su quanto aveva fatto e convinto di non poter fare meglio. «Io ve l'avevo detto che eravate forti», ripete il mago leccese. In quelle settimane fatali, quella dopo Verona, ma anche dopo il ko con la Lazio e a Como, Conte ha saputo riprendere la squadra dalla parte della testa, molto aiutato proprio dalla vecchia guardia. E ha mantenuto un ammirevole equilibrio nervoso".