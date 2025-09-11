"Hai due valori meglio di Di Lorenzo", che risate con De Bruyne e McTominay sui ratings di FC26! | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Divertente siparietto a Castel Volturno, dove De Bruyne, McTominay e Gilmour hanno scoperto i Ratings sul videogame FC26 dei calciatori del Napoli. E una volta scoperta la "carta" di Scott McTominay, Kevin De Bruyne ci ha scherzato su: "Hai difesa e fisico con valori migliori di Di Lorenzo".

E lo scozzese ha risposto ironicamente: "Sì quello è vero attualmente". E KDB ha rilanciato: "Beh, glielo chiederemo!", facendo scoppiare a ridere sia Gilmour che McTominay! Ecco quel momento: