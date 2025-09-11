Boninsegna: "Napoli avanti a tutte nella corsa scudetto. Juve-Inter? Ecco chi è favorito"

Ultimissime Calcio Napoli - Roberto Boninsegna, doppio ex di Juventus e Inter, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Serie A e Napoli, parla Boninsegna

'Bonimba', così soprannominato, si è sbilanciato in una previsione sul prossimo derby d'Italia e sulla lotta scudetto: 

"La Juventus è favorita, un po’ perché gioca in casa e un po’ perché arriva meglio, con idee chiare e convinzione. Sul medio-lungo periodo, però, vedo il Napoli più avanti nella corsa allo scudetto bis. 

Subito dopo metto l’Inter, che ha una rosa ottima. Semmai deve risolvere il problema del regista. Dietro e davanti Chivu ha tutto".

