Pre partita al Maradona, sarà uno show interattivo coi tifosi! Tutte le novità

"Il Maradona sarà prima un palco per un mini- concerto, poi diventerà un teatro calcistico per l’esibizione degli azzurri. L’anteprima sarà affidata alla presentazione di Timo Suarez (per lui debutto assoluto sabato contro il Cagliari) che lavorerà assieme alla Golden Boys, la società di produzione di Geolier e suo fratello.



Il caso esploso nella notte tra giovedì e venerdì è rientrato e gli strascichi sono evaporati. Sabato notte solo sorrisi da parte di tutti i protagonisti della vicenda e la promessa di lavorare tantoper realizzare il progetto voluto da Aurelio De Laurentiis e dal direttore generale dell’area business Tommaso Bianchini.



L’accordo con la Golden Boys va proprio in questa direzione. Il cartellone sarà definito assieme a Geolier che è ancora in vacanza per qualche giorno a Zanzibar. L’artista di Secondigliano sarà il motore pulsante di cosa accadrà allo stadio Maradona. L’obiettivo è coinvolgere sempre di più il tifoso introducendo una nuova concezione della serata ( o del pomeriggio) di Fuorigrotta: la partita sarà sempre il piatto forte, ma l’antipasto sarà sempre più di qualità. L’idea è coinvolgere un numero sempre più di performer e non solo.



Ci saranno iniziative per rendere interattivo lo show in modo che il pubblico possa partecipare attivamente. La sosta del campionato sarà sfruttata proprio per definire al meglio la strategia secondo le indicazioni del club azzurro. La Golden Boys si occuperà della parte artistica, Decibel resterà la voce inconfondibile per i tifosi: leggerà le formazioni e naturalmente chiamerà l’esultanza ai gol dei campioni d’Italia, proprio come accaduto con la prodezza di Anguissa".