Colpo Gutierrez: ha rifiutato queste due offerte pur di firmare col Napoli

Calciomercato Napoli, saranno Juanlu Sanchez e Miguel Gutierrez i prossimi acquisti azzurri. Da capire solo l’ordine di arrivo, ovvero se arriverà prima lo spagnolo dal Siviglia o il connazionale dal Girona. Una cosa è certa: entrambi hanno voluto fortemente l’azzurro.

Calciomercato Napoli, il retroscena su Gutierrez

Tant’è che Gutierrez in particolare: “ha scelto il Napoli oltre il Marsiglia e una offerta dalla Premier League di metà classifica”, riporta Il Mattino: si chiude sulla base di 20 milioni di euro circa, con la metà della cifra che finirà al Real Madrid.