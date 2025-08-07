Si scatena l'asta per Zanoli! Ci sono quattro club interessati, al Napoli è arrivata già un'offerta

Calcio Mercato  
Calciomercato SSC Napoli - L’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano aspetta un terzino destro, centrocampista (uno se non due), ala e un altro difensore centrale. Il Bologna è tornato su Alessandro Zanoli, come scrive la Gazzetta dello Sport.

“Sul laterale del Napoli si sono mosse Udinese, Fiorentina e anche Parma. Siamo arrivati – dopo la richiesta di un prestito con diritto di riscatto – a un’offerta di 5 milioni con richiesta di 6: la storia di una settimana fa ma rinfrescata da un’accelerazione”

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
