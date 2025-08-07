Si scatena l'asta per Zanoli! Ci sono quattro club interessati, al Napoli è arrivata già un'offerta

Calciomercato SSC Napoli - L’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano aspetta un terzino destro, centrocampista (uno se non due), ala e un altro difensore centrale. Il Bologna è tornato su Alessandro Zanoli, come scrive la Gazzetta dello Sport.

“Sul laterale del Napoli si sono mosse Udinese, Fiorentina e anche Parma. Siamo arrivati – dopo la richiesta di un prestito con diritto di riscatto – a un’offerta di 5 milioni con richiesta di 6: la storia di una settimana fa ma rinfrescata da un’accelerazione”