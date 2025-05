Conte concede due giorni di riposo alla squadra: il Napoli si ritrova martedì a Castel Volturno

Ultime notizie - Il Napoli vince in trasferta a Lecce, si conferma al primo posto in classifica e Antonio Conte concede due giorni di riposo alla squadra prima di riprendere gli allenamenti.

L'appuntamento allo SSC Napoli Training Center di Castel Volturno è per martedì 6 maggio ad ora di pranzo. Oggi però i calciatori infortunati - che ieri hanno comunque partecipato alla trasferta di Lecce per stare vicino alla squadra - si sono comunque recati al centro sportivo per continuare il lavoro di riabilitazione. Il resto della squadra rientrerà al lavoro martedì.