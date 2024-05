Bagni: "Tre mesi fa parlavo di un Bologna da Champions: se resta Thiago Motta la favola può continuare"

Ultime calcio - Salvatore Bagni, ex dirigente del Bologna, ha rilasciato un'intervista al Corriere di Bologna:

"Dissi già tre mesi fa che il Bologna sarebbe andato in Champions: la squadra sta in campo con una qualità e un’intensità meravigliosa, tutti remano dalla stessa parte e l’entusiasmo della gente è una spinta in più. Ho letto che l’Europa League non è stata festeggiata ed è giusto: questo Bologna merita la Champions e se la meritano i tifosi, dopo tanti anni. La stagione non era partita con l’obiettivo Europa ma con la voglia di divertire la gente, che a Bologna non ha grandi pretese: al gioco e alle idee si sono aggiunti i risultati, Motta e il club sono stati straordinari".

La democrazia mottiana è stata la chiave?

"Ha una rosa con tanti giocatori intercambiabili, ha coinvolto tutti e ha fatto giocare chi meritava di più, tolto Karlsson che ha avuto problemi con gli infortuni. Se i ragazzi sono intelligenti funziona e a Bologna il gruppo si è dimostrato tale: la meritocrazia e la sana competizione sono fondamentali per l’equilibrio in spogliatoio. Se un tecnico punta sui soliti 13-14, poi qualcuno molla se vede che non gioca. Thiago è già un grandissimo allenatore: misurato, si prende in spalla la squadra, legge le partite. A Bologna ha trovato l’ambiente ideale, credo allenerà club che fanno costantemente la Champions".

Resterà o subentrerà il pensiero di andare via dopo aver fatto il massimo?

"Non penso che abbia questo pensiero, è conscio di ciò che può fare: non puoi avere dubbi sul tuo valore. Giocare la Champions con la squadra che tu hai portato lì è una soddisfazione doppia: spero per i bolognesi che ci stia pensando".