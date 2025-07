Arezzo, Dezi: "Sono tifoso del Napoli! Che emozionare giocare oggi. Erano stanchi ma..." | VIDEO

Jacopo Dezi, ex calciatore del Napoli oggi all'Arezzo, ha rilasciato un'intervista nel post-partita dell'amichevole Napoli-Arezzo 0-2.

Ecco le sue dichiarazioni:

"È stata una grandissima emozione tornare qui a Dimaro dove ho disputato tanti ritiri con il Napoli. Negli anni sono diventato tifoso del Napoli e per me è stata un'emozione particolare giocare quest'amichevole. Al di là del risultato, ci tenevamo a fare una bella partita contro i campioni d'Italia. Per noi oggi era importante la prestazione, ci siamo riusciti anche contro dei campioni. Non devo essere io a giudicare una squadra di campioni come il Napoli, sono alla prima settimana di lavoro e ci sta che siano un po' stanchi. Adesso è difficile giudicarli, ma sono una squadra fortissima e gli auguro il meglio per la prossima stagione".