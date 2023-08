Weah, l'agente a CN24: "Giuntoli? Timothy poteva essere del Napoli" | ESCLUSIVA

Badoe Sambague, agente di Timothy Weah, centrocampista della Juve, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24Live:

Weah? E' un calciatore che non tutti sanno, ha faticato un po': Lille e Psg non sono stati rose e fiori e ha dovuto lottare. Una lotta che lo ha portato alla Nazionale francese, che lo ha portato alla Juventus. Credo che lì nel suo ruolo, sulla fascia destra può fare la differenza. Giuntoli? In effetti in passato ci sono stati contatti col Napoli per portare Weah in maglia azzurra.