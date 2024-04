De Laurentiis sceglie il nuovo allenatore, c'è un tecnico che sarebbe una garanzia per i tifosi

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito al possibile approdo in azzurro di Antonio Conte o Stefano Pioli:

Nuovo allenatore Napoli, chi vorrebbero i tifosi





"Per rispondere all’ansia della piazza serve altro ed è logica l’attesa da parte dei tifosi per la scelta del nuovo tecnico: il termometro delle velleità del club di tornare in alto. Antonio Conte sarebbe in tal senso una garanzia e il pallino è nelle mani del presidente, se vuole davvero l’ex ct. Stefano Pioli è viceversa specialista in piazzamenti e avrebbe meno appeal, in un momento in cui la bandiera azzurra è sommersa dalle macerie".