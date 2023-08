L'Ambasciatore d'Italia a Tbilisi: "Kvaratskhelia? Sta facendo un gran lavoro per avvicinare due nazioni! Ecco cosa ho pensato quando gli ho dato il visto per Napoli" | VIDEO

Ultime notizie Napoli - CalcioNapoli24 nei mesi scorsi ha presentato “Effetto Georgia“, il film documentario sull’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

In circa 70 minuti abbiamo raccontato volti, luoghi e sentimenti di un calciatore che ha rapito gli occhi ed il cuore dei tifosi azzurri in un’annata storica, culminata nella vittoria dello scudetto. Nei mesi scorsi la troupe di CalcioNapoli24 - formata da Claudio Russo ed Emanuele Bernardo - è andata in Georgia per raccogliere testimonianze e ricordi relativi a Khvicha Kvaratskhelia, incontrando tante persone che hanno avuto a che fare con l’attaccante azzurro, dagli inizi della sua carriera passando per la crescita tra DinamoTbilisi e DinamoBatumi.

di Claudio Russo - @claudioruss

Qui incontriamo Enrico Valvo, Ambasciatore d’Italia in Georgia, che ci racconta dell’incontro con Khvicha prima della sua partenza per Napoli, e di come la sua figura possa essere un tramite tra Georgia ed Italia.

“Come presentare la Georgia agli italiani che la conoscono poco? Non è un paese così lontano, ha una mentalità per molti versi assimilabile a quella italiana, per quanto riguarda il rapporto con il cibo, con la famiglia, che è molto simile al nostro. Ci sono relazioni umane consolidate, Khvicha Kvaratskhelia è l’astro nascente del Napoli ma ci sono migliaia di georgiani che lavorano in Italia e contribuiscono all’economia”

“Come contribuisce Kvaratskhelia? L’approccio positivo nei confronti dell’Italia è già precedente al suo arrivo al Napoli, ma ha contribuito all’approfondimento di un sentire positivo già esistente. Ha suscitato una sana curiosità nei confronti di un paese piccolo ma ricco di potenzialità”

“Kvaratskhelia ed i charter per l’Italia? Le partite del campionato italiano qui vengono seguite, adesso c’è ancora più passione e ciò ha effetti sulla reciproca conoscenza e speriamo possano riverberarsi su altri settori. Potremmo incrementare anche il rapporto economico, ad esempio“

“Lo sport muove le passioni, è chiaro che uno sportivo che abbia questo tipo di successo in un campionato come quello italiano è un esempio per la nuova generazione giovane del paese. Noi amiamo dire che Kvaratskhelia è un esempio di giovane georgiano che sviluppa il suo talento in Italia anche grazie all’Italia”

“Il fenomeno Kvaratskhelia ha sviluppato una sana curiosità nei confronti di un paese non conosciutissimo, a livello inverso i georgiani già conoscevano l’Italia ed ora hanno una spinta ulteriore per viaggiare e apprendere la lingua: noi abbiamo circa 6000 ragazzi georgiani che studiano l’italiano, su un paese di 3,7 milioni di abitanti non è una cifra piccola”

“Non se ne parlava moltissimo di Kvaratskhelia, quando sono arrivato qui giocava al Rubin Kazan prima di trasferirsi alla Dinamo Batumi: quando il Napoli l’ha acquistato, cominciarono ad interrogarsi sul suo futuro, stava compiendo un salto di qualità. Nessuno si aspettava un successo così rapido e travolgente”

“La consegna del visto a Kvaratskhelia? Mi ha fatto una eccellente impressione, una persona molto umile e concreta con la testa decisamente sulle spalle: credo che questo l’abbia aiutato e lo sta aiutando a raggiungere i risultati attuali”

“Gli ho spiegato che l’Italia ha determinate somiglianze con la Georgia, gli ho detto che se a Napoli avesse fatto bene sarebbe stato circondato da una passione travolgente. Gli ho anche detto che è un bene che sia un ragazzo con la testa sulle spalle”

“Mi ricordo che prese atto, era molto contento di questo nuovo inizio della sua carriera, ma non disse niente di specifico”

“Il post pro-Europa di Kvaratskhelia? I giovani sportivi hanno un seguito che vanno anche oltre lo sport, ce ne sono numerosi in tanti paesi. Il post di Kvaratskhelia ha avuto ampia diffusione, credo abbia rappresentato il comune sentire di un’ampia gioventù di questo paese. Per molti è un modello non solo per il successo competitivo, ma anche per l’umiltà che ha saputo mantenere”

“Un modello per i bambini? Non solo, anche un modello di successo in una realtà europea in cui la Georgia vuole integrarsi a partire dal processo di allargamento dell’Unione Europea”

“La figura paterna per Kvaratskhelia? Sicuramente è stata importante nello sviluppo della personalità, non lo conosco però perchè venne accompagnato dall’agente per la consegna del visto”

“Kvaratskhelia ambasciatore speciale tra Napoli e Georgia? Lo sport accomuna nelle emozioni, tutto questo sta succedendo con l’Italia e con la Georgia: si può dire che stia facendo un grande lavoro informale a beneficio di tutti noi”

“Khvicha a dicembre è stato testimonial d’eccezione alla chiusura di un progetto di studio di cui avevano beneficiato due giovani georgiani, frutto di una borsa di studio congiunta da una istituzione Italiana ed una georgiana: lui questo lavoro di testimonial lo svolge benissimo”

“Una partita del Napoli in Georgia? Beh, ovviamente dipende dalla società”

“Caro Khvicha, complimenti per il tuo inizio di stagione in Italia. In bocca al lupo, e grazie per il contributo che hai portato alla conoscenza reciproca tra gli italiani ed i georgiani”