Kvaratskhelia, lo scopritore: "È così grande per la Georgia che nessuno può paragonarsi a lui! Vi racconto il Khvicha bambino" | VIDEO

Ultime notizie Napoli - CalcioNapoli24 nei mesi scorsi ha presentato “Effetto Georgia“, il film documentario sull’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

In circa 70 minuti abbiamo raccontato volti, luoghi e sentimenti di un calciatore che ha rapito gli occhi ed il cuore dei tifosi azzurri in un’annata storica, culminata nella vittoria dello scudetto. Nei mesi scorsi la troupe di CalcioNapoli24 - formata da Claudio Russo ed Emanuele Bernardo - è andata in Georgia per raccogliere testimonianze e ricordi relativi a Khvicha Kvaratskhelia, incontrando tante persone che hanno avuto a che fare con l’attaccante azzurro, dagli inizi della sua carriera passando per la crescita tra Dinamo Tbilisi e Dinamo Batumi.

di Claudio Russo - @claudioruss

Qui incontriamo Temur Ugrekhelidze, scout della Dinamo Tbilisi, che ci racconta della scoperta di Khvicha bambino e della sua crescita nell’Accademia del club.

“Lavoro alla Dinamo dal 2003. È il 21esimo anno che sono scout alla Dinamo”

“Prima dell'arrivo del nuovo proprietario [Roman Pipia] avevamo solo la Dinamo-2 e l'under 19. Quando si è deciso di istituire l'accademia, Carrasco è stato nominato capo allenatore dell'accademia e noi abbiamo avuto il compito di creare diverse squadre. Andavamo alle partite in diverse scuole calcio. Abbiamo portato bambini di diverse squadre e città, incluso Khvicha Kvaratskhelia. A quel tempo, Khvicha giocava nel club Avaza. L'ho notato lì per la prima volta. Ho deciso di parlare con suo padre per portarlo alla Dinamo”

“Khvicha era il migliore e il più eccezionale nella sua squadra. Aveva qualità come creatività, agilità. Portava sempre la palla in avanti. Non aveva paura di andare avanti, di intensificare la situazione. Aveva talento individuale. Abbiamo deciso di portare questo bambino nella nostra squadra. Abbiamo creato una bella squadra”

“Affinché un calciatore raggiunga un tale livello, a parte il talento, è necessario essere determinato. Inoltre, è un ragazzo intelligente. Si vede che può giocare individualmente, può anche fare assist. Inoltre, non è un codardo sul campo. Prende decisioni coraggiose. Questo è importante per giocare ad alto livello. Ha queste qualità necessarie: è intelligente, coraggioso, non è pigro e, soprattutto, ama il calcio. Siamo tutti contenti che abbia tutte queste caratteristiche essenziali”

“Non ricordo niente del genere. Nella nostra accademia il suo desiderio di diventare un calciatore è cresciuto ancora di più. Abbiamo riunito bambini molto bravi. Avevamo diversi esercizi. Avevamo idee prese dal Barcellona. È stato un processo molto interessante. Ciò ha alimentato ancora di più la determinazione di Khvicha. Il calcio è sempre stato una priorità per lui”

“Ho portato questa coppa appositamente. [Prima della creazione dell'accademia] non siamo mai stati a un torneo all'estero. L'accademia è stata inaugurata nel 2012. Il presidente ha deciso con noi che era necessario che questi bambini partecipassero a tornei internazionali. Il primo torneo internazionale a cui ha partecipato la squadra della Dinamo Academy è stata la Lukoil Cup, che si è tenuta ad Antalya, in Turchia, nel 2013. Poi abbiamo preso il primo posto in questo torneo. 4 giocatori di quella squadra stanno ora giocando nella squadra nazionale della Georgia”

“È un sentimento di orgoglio. Noi georgiani siamo orgogliosi e felici di avere un giocatore di così alto livello. Ci ha reso felici. Siamo molto orgogliosi e felici”

“Direi a Khvicha che fa una cosa così grande per la Georgia che nessun altro potrebbe paragonarsi a lui. Nessuno dovrebbe essere offeso. A partire dai politici e da chiunque altro, quello che Khvicha fa per la Georgia, oggi nessuno può essere paragonato a lui. Vorrei salutarlo a nome nostro, a nome dell'accademia, e augurargli salute e molto successo”