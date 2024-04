Repubblica conferma: rumors su uno scontro quasi fisico tra Di Lorenzo e due compagni dopo il Ko di Empoli

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica conferma quanto scritto ieri sera da CalcioNapoli24.it in merito ad acceso scontro tra il capitano Giovanni Di Lorenzo e due compagni nei giorni precedenti alla sfida tra Napoli e Roma:

"Calzona tra 4 gare concluderà la sua avventura in Serie A e ritornerà a sedersi per gli Europei sulla panchina della Slovacchia. Alle sue spalle tante macerie e uno spogliatoio in subbuglio, con i rumors su uno scontro quasi fisico tra il capitano Di Lorenzo e un paio di compagni dopo il ko di Empoli. Tira una brutta aria".