È il peggior girone di ritorno dell'era De Laurentiis? I Campioni d'Italia in corsa per il podio: i dati | FOCUS

Qual è il peggior girone di ritorno dell'era Aurelio De Laurentiis in serie A? Il cammino post scudetto degli azzurri è stato da film dell'orrore con tre cambi di allenatori e risultati a dir poco deludenti nelle tre competizioni stagionali. Per quanto riguarda il campionato, attualmente gli azzurri hanno conquistato appena 22 punti nel girone di ritorno a quattro partite dalla fine. Un punteggio sicuramente deficitario che comunque passerà alla storia, in negativo, del cammino del Napoli in serie A da quando c'è ADL.

Punti girone di ritorno del Napoli: i dati dell'era De Laurentiis

Nella prima stagione in serie A il Napoli chiuse il proprio girone di ritorno con 26 punti. Un traguardo importante considerando la dimensione sportiva del club in quel periodo storico. Nel 2008/09 si è avuto invece il peggior punteggio di sempre con appena 13 punti conquistati. L’anno successivo la quota punti del ritorno fu di 29 punti che sancì lo score più alto del triennio De Laurentiis in massima serie.

Dal 2010-11 fino al 2014/15, il Napoli si è tenuto quasi sempre sulla stessa media punti nel girone di ritorno. Nel 2010-11 furono 37, nel 2011-12 invece 33, nel 2012-13 e 2013-14 portarono 39 punti ed infine nel 2014-15 si chiuse con 33.

Nel 2015-16 i punti conquistati furono ben 44; il dato più alto di sempre per quanto riguarda il cammino nel girone di ritorno. Questo score fu migliorato l’anno dopo quando si raggiunse quota 48 che ancora oggi è il dato migliore di sempre dell’era ADL. Nel 2017-18 i punti furono invece 43.

Nel 2018-19 gli azzurri chiusero con 35 punti. L’anno dopo migliorarono tale punteggio toccando quota 38. Nel 2020-21 furono 43 le lunghezze conquistate mentre nel biennio spalleggiano si ebbero gli stessi punteggi nel girone di ritorno (40).

Il Napoli attuale, come scritto, ha preso 22 punti da questo girone di ritorno. Calzona ha 4 gare con 12 punti a disposizione per non chiudere l’annata tra le tre peggiori di sempre dell’era ADL. Togliendo la peggiore in assoluto (13 punti nel 2008/09) bisogna dunque superare i 26 punti del 2007-08 ed i 29 del 2009-10 per uscire fuori dal cosiddetto podio del flop.

Di seguito vi riassiumiamo i punteggi nel girone di ritorno del Napoli da quando è in serie A sotto la gestione De Laurentiis: