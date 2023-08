CN24 - Samardzic-Napoli, nessuna trattativa in corso: le ultime

Calciomercato Napoli - Gabri Veiga all'Al-Ahli, il sogno in casa Napoli è svanito sul più bello. Sembrava quasi tutto fatto, con notizie dalla Spagna che parlavano anche di un volo già prenotato per domenica mattina, pronto a portare il giovane centrocampista all'ombra del Vesuvio. Poi i problemi noti, la trattativa è sfumata per l'inserimento del club arabo.

Lazar Samardzic

Le ultime su Napoli Samardzic

Il Napoli perde così Gabri Veiga e, adesso, servità capire cosa vorrà fare il club di De Laurentiis. I tifosi attendono e si chiedono se arriverà comunque un colpo di mercato nel reparto di centrocampo oppure si resterà così, ad ormai pochi giorni dalla chiusura del calciomercato. Nelle ultime ore, però, si è ritornato a parlare di due nomi che fino a qualche settimana fa erano molto forti, quello di Koopmeiners, dell'Atalanta, e quello di Samardizic, dell'Udinese. Il primo costa caro, la bottega orobica lo valuta oltre 45 mln, cosa questa che frena l'eventuale affondo partenopeo. Sembrava più semplice l'affare Samardzic, anche dopo la trattativa saltata con l'Inter ma, in realtà, secondo quanto appreso dalla redazione di CalcioNapoli24, non c'è alcuna trattativa in corso con l'Udinese per l'acquisizione del cartellino del centrocampista classe 2002.

RIPRODUZIONE RISERVATA