Sorteggi Champions, accoppiamento Napoli-Lazio: ecco cosa cambia nei gironi

Come funzionano i sorteggi Champions League? Le 32 squadre partecipanti alla fase a gironi di UCL sono state divise in 4 fasce e saranno distribuite in otto gironi da quattro squadre ciascuno.

Gironi Champions League

Per garantire che i club accoppiati dello stesso Paese giochino in giorni separati, però, gli otto gironi saranno distinti per colore: i gruppi da A a D saranno rossi e i gruppi da E a H saranno blu. Inoltre, quando un club accoppiato viene sorteggiato, ad esempio, in uno dei gruppi rossi (A, B, C o D), l'altro club accoppiato - una volta sorteggiato - sarà automaticamente assegnato a uno dei quattro gruppi blu (E, F, G o H).

Gli accoppiamenti sono i seguenti:

Manchester City - Manchester United

Siviglia - Atlético Madrid

Barcellona - Real Madrid

Napoli - Lazio

Bayern Monaco - Borussia Dortmund

Paris Saint-Germain - Lens

Benfica - Porto

Feyenoord - PSV Eindhoven

Inter - Milan

Lipsia - Union Berlino

Arsenal - Newcastle