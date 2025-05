13 sold out al Maradona, Il Mattino: ecco quanti milioni ha incassato De Laurentiis coi biglietti

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino svela quanto ha incassato De Laurentiis con la biglietteria allo stadio Maradona in questa stagione:

"Ironia della sorte sarà il 13° sold out del campionato con oltre 50mila napoletani pronti a trascinare Di Lorenzo e compagni e con il cassiere azzurro che prende la calcolatrice (con il 13esimo pienone sono circa 26 milioni di euro finiti nelle casse del Napoli). Ma l'entusiasmo in città non si limita al solo evento sportivo. C'è una simbiosi tra squadra, supporter e luoghi culto del tifo. Un esempio lampante la visita, l'ennesima, del centravanti Simeone che ieri si è recato al murale di Maradona subito dopo l'allenamento della squadra a Castel Volturno".