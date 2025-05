Supercoppa Italiana in Arabia, l'Inter minaccia di boicottarla! Ipotesi multa: gli scenari

Notizie Napoli calcio - Anche la prossima Supercoppa, come le ultime due, si svolgerà in Arabia Saudita. L’ufficialità è arrivata ieri, durante l’assemblea dei club e in seguito al via libera dei sauditi di Sela. Con loro c’è un accordo da oltre 90 milioni per l’organizzazione di 4 edizioni del torneo entro il 2028 e nella prossima edizione saranno Napoli, Inter, Milan e Bologna a parteciparvi.

Supercoppa a 4 in Arabia, Inter contraria

Una notizia, ed un format, che non hanno fatto particolarmente piacere all'Inter. Ecco quanto scritto dal Corriere della Sera: