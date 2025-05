Da Madrid esaltano Rafa Marin: "Con lui la lotta scudetto del Napoli è in buone mani”

Il Napoli è in piena emergenza difensiva in vista delle ultime quattro partite di campionato. Con Buongiorno e Juan Jesus indisponibili, gli unici difensori centrali di ruolo rimasti sono Rrahmani e Rafa Marín. Lo spagnolo ha collezionato appena 319 minuti in tutta la stagione, ma secondo Marca, la corsa scudetto del Napoli è comunque al sicuro con l’ex Alavés:

“Rafa Marín ha trovato la strada giusta nel momento cruciale della stagione. Esordisce da titolare in campionato, mantenendo la porta inviolata nella vittoria contro il Monza. Ha inoltre completato 74 dei 75 passaggi tentati (con una precisione del 99%), ha vinto due duelli aerei, ha completato tutti i nove passaggi lunghi tentati e ha registrato una velocità massima di 32 km/h.

L’infortunio di Alessandro Buongiorno, che dovrà restare fuori per il resto della stagione, gli apre le porte dell’undici titolare nel tratto decisivo della stagione, con il Napoli in lizza per il quarto scudetto della sua storia: è in testa con tre punti di vantaggio sull’Inter a quattro giornate dalla fine. È pronto. Il campione non è molto ampio, ma le statistiche sono dalla sua parte. Nelle partite in cui ha giocato, il Napoli ha vinto mantenendo la porta inviolata: 5-0 contro il Palermo, 3-0 contro l’Empoli, 0-1 contro il Monza e 2-0 contro il Torino. Con Rafa Marín la lotta per lo scudetto è in buone mani”.