Lecce-Napoli, Giampaolo può sorridere: recuperate due pedine fondamentali

Notizie Napoli calcio - Alle 18 il Lecce ospita il Napoli capolista al Via del Mare, in uno stadio tutto esaurito: da una parte i salentini, affamati di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione, dall’altra gli azzurri, guidati dal leccese Antonio Conte, primi in classifica e lanciati verso lo scudetto.

Lecce-Napoli, Giampaolo recupera due giocatori

Il Lecce ritrova due pedine fondamentali: Krstovic e Berisha, squalificati nell’ultimo turno contro l’Atalanta, tornano a disposizione di Marco Giampaolo. A riportarlo è il Corriere del Mezzogiorno.