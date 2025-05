"Match già segnato", Gazzetta si sbilancia: Conte con la miglior formazione, solo un'incognita a Lecce

Notizie Napoli calcio - Oggi alle 18.00 è in programma Lecce-Napoli, gara valida per la quart'ultima giornata di Serie A. La squadra di Conte vuole allungare ancora nella corsa scudetto con l'Inter, ma in terra salentina avrà diverse defezioni di formazione.

Nonostante le tante defezioni (Neres, Juan Jesus e Buongiorno), per La Gazzetta dello Sport gli azzurri si presenteranno a Lecce con la miglior formazione possibile. Ecco quanto scritto dalla rosea:

"La miglior formazione possibile. Antonio Conte non ha problemi di forze da gestire con il bilancino e si presenta a Lecce con un’unica incognita, l’emergenza in difesa per l’infortunio di Buongiorno: lo sostituirà Olivera, di base un terzino sinistro. Il Napoli affronta un avversario ferito ed affamato.

Il Lecce è quartultimo, cinque punti sotto il Verona rivale dell’Inter a San Siro, e uno sopra il Venezia terzultimo. In più viene dai giorni tragici della scomparsa di Graziano Fiorita, il 47enne fisioterapista. Un lutto potente, con corollario di polemiche per la decisione della Lega di non posticipare la gara contro l’Atalanta.

Sul piano tecnico, non c’è partita, il Napoli è più forte. Il Lecce di Marco Giampaolo però merita attenzione per come muove la palla. Il match è segnato, ma per il Lecce forse uno spiraglio c’è".