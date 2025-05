Clamoroso Il Mattino - Infortunio Lautaro, rischio stagione finita! Il motivo

Ultime news Serie A - Non arrivano buone notizie per Simone Inzaghi, dopo Barcellona-Inter di ieri sera. Perché è arrivato l'infortunio di Lautaro Martinez nel primo tempo a Barcellona. L'edizione oggi in edicola de Il Mattino a tal proposito scrive:

"Non è l'unica cattiva notizia prima dell'intervallo per Inzaghi perché arriva pure il ko di Lautaro: risentimento muscolare dei flessori per il bomber argentino, che rischia di concludere qui la stagione".

Per Lautaro Martinez si tratta di un risentimento ai flessori della coscia sinistra, un problema che lo terrà fuori dalla sfida di ritorno: nelle prossime ore gli esami dello staff medico dell'Inter stabiliranno l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero ma, come detto anche da Simone Inzaghi in conferenza stampa al termine della partita, sarà molto difficile vederlo in campo a San Siro martedì prossimo, in Inter-Barcellona.