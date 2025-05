Premier League da record, può portare 6 squadre nella prossima Champions

Il calcio sa essere imprevedibile, ma le semifinali d'andata dell'Europa League hanno tracciato una direzione chiara verso una possibile finale tutta inglese tra Manchester Unitede Tottenham. I Red Devils hanno ipotecato la qualificazione con un netto 3-0 in casa dell'Athletic Club di Bilbao, mentre gli Spurs si sono imposti 3-1 sul Bodo/Glimt, rendendo il ritorno una formalità da non sottovalutare, ma che lascia poco spazio ai colpi di scena.

Ma l'eco di questa Europa League va ben oltre il trofeo: con le semifinali di andata, il calcio inglese conferma una supremazia europea impressionante. Se tutto dovesse andare come previsto, la Premier League porterebbe ben sei squadre alla prossima edizione della Champions League, un record senza precedenti. Un dato che rafforza la percezione di una vera e propria "Champions Premier League", testimoniando il dominio sempre più marcato dei club inglesi sul palcoscenico continentale.

La Premier League è capolista nel ranking UEFA degli ultimi cinque anni che vale le quattro squadre, ma ha anche ottenuto un posto in più nella prossima Champions in virtù del primo posto nel ranking UEFA stagionale 2024/2025. Quindi ad oggi sono già cinque i posti designati per le squadre inglesi. Ma da regolamento la squadra che vince l'Europa League ha un posto assicurato nella successiva Champions e, se come pare dovesse essere una inglese, ecco che si salirebbe a sei, con l'aggiunta di una tra Manchester United e Tottenham, deludenti in campionato ma probabili finalisti della seconda competizione continentale. A riportarlo è TMW.