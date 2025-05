Supercoppa Italiana, spunta l'ipotesi di giocarla a dicembre: tutto dipende dall'Inter

Notizie Napoli calcio - Anche la prossima Supercoppa, come le ultime due, si svolgerà infatti in Arabia. L’ufficialità è arrivata ieri, durante l’assemblea dei club e in seguito al via libera dei sauditi di Sela. Con loro c’è un accordo da oltre 90 milioni per l’organizzazione di 4 edizioni del torneo entro il 2028. Ne resterebbe così un’altra soltanto.

Supercoppa Italiana, l'Inter fa cambiare mese del torneo?

All’evento - targato EA Sports FC - parteciperanno le prime due della classifica (ora Napoli e Inter) e le finaliste di Coppa Italia, quindi Bologna e Milan. Per le date, si parla di dicembre, prima di Natale. Ma in quel periodo ci sarà anche l’Intercontinentale e l’Inter, semifinalista di Champions, è in corsa per partecipare anche a questa competizione. In quel caso, la Supercoppa slitterebbe a gennaio 2026. A riportarlo è il Corriere dello Sport.