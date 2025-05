Lecce-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: Conte cambia tutto! Torna Raspadori | GRAFICO

Notizie Napoli calcio - Oggi alle 18.00 è in programma Lecce-Napoli, gara valida per la quart'ultima giornata di Serie A. La squadra di Conte vuole allungare ancora nella corsa scudetto con l'Inter, ma in terra salentina avrà diverse defezioni di formazione.

Lecce Napoli probabili formazioni

Con Buongiorno, Neres e Juan Jesus out per infortunio, Conte dovrà fare di necessità virtù. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico azzurro ha intenzione di passare al 4-4-2: sarà Olivera l'altro centrale difensivo, con Spinazzola esterno basso. In mediana McTominay avrà il compito di agire sia per vie centrali che di allarsarsi sulla fascia, mentre a sostegno di Lukaku tornerà Raspadori.