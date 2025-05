Nuovo centro sportivo Napoli, spunta nuova ipotesi a Succivo! La zona ed il progetto di ADL

Notizie Napoli calcio - La nuova casa calcistica della SSC Napoli è ancora alla ricerca della zona adatta per farla sorgere. Il patron De Laurentiis, con i dirigenti incaricati, stanno provando a chiudere il cerchio circa la possibilità di costruire il nuovo centro sportivo.

L'ultima idea, come riportato dal Corriere dello Sport, riguarda un'area di Succivo nel casertano:

"Dalla lista dei sopralluoghi salta fuori l’ipotesi di una zona inedita per la costruzione del futuro centro sportivo del Napoli: Succivo, provincia di Caserta, una ventina di chilometri di distanza dalla città e poco meno di mezzora di automobile. I dirigenti incaricati da De Laurentiis di rintracciare l’area più idonea sulla quale edificare i campi e le strutture stanno valutando lo stato dei luoghi, la fattibilità delle opere e i collegamenti: dovrà essere un centro all’avanguardia ma anche funzionale. E dovrà ospitare le giovanili, non soltanto la Primavera.

Tra l’altro, nei pressi dei terreni individuati ci sono la stazione di Afragola e un campo di calcio comunale che, installando la tribuna, potrebbe essere utilizzato dalla Primavera per le sue partite. Il Napoli in questa fase preferisce vederci prima chiaro: l’esperienza de La Piana - progetto saltato quando tutto sembrava definito per problematiche tecniche emerse dopo gli approfondimenti degli agronomi - ha consigliato cautela. Al vaglio c’è anche un’area nella zona di Qualiano".