Formazioni ufficiali Cagliari-Udinese: le scelte di Nicola e Runjaic

Formazioni ufficiali Cagliari-Udinese: si continua con la 35ª giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 15.00.

I sardi, con 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione, hanno l’occasione per chiudere definitivamente il discorso salvezza davanti al proprio pubblico.

I friulani, tranquilli e mai davvero in corsa per la salvezza, giocano per concludere con dignità una stagione serena, senza pressioni di classifica.

Formazioni ufficiali Cagliari-Udinese

Formazioni ufficiali Cagliari-Udinese: le scelte dei due allenatori

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Makoumbou, Marin, Adopo, Augello; Piccoli, Luvumbo. A disposizione: Ciocci, Sherri, Coman, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Pavoletti, Obert, Pintus, Gaetano, Mutandwa, Felici. All. Nicola

(3-5-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Makoumbou, Marin, Adopo, Augello; Piccoli, Luvumbo. A disposizione: Ciocci, Sherri, Coman, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Pavoletti, Obert, Pintus, Gaetano, Mutandwa, Felici. All. Nicola UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Modesto, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Kamara; Atta; Davis. A disposizione: Sava, Padelli, Sanchez, Palma, Pafundi, Bravo, Kabasele, Giannetti, Ekkelenkamp, Zemura, Pizarro. All. Runjaic.

Programma 35a giornata di Serie A

Parma-Como sabato 3 maggio, ore 15.00

sabato 3 maggio, ore 15.00 Lecce-Napoli sabato 3 maggio, ore 18.00

sabato 3 maggio, ore 18.00 Inter-Verona sabato 3 maggio, ore 20.45

sabato 3 maggio, ore 20.45 Empoli-Lazio domenica 4 maggio, ore 12.30

domenica 4 maggio, ore 12.30 Monza-Atalanta domenica 4 maggio, ore 15.00

domenica 4 maggio, ore 15.00 Roma-Fiorentina domenica 4 maggio, ore 18.00

domenica 4 maggio, ore 18.00 Bologna-Juventus domenica 4 maggio, ore 20.45

domenica 4 maggio, ore 20.45 Genoa-Milan lunedì 5 maggio, ore 20.45

Un turno lungo che si chiuderà soltanto di lunedì.