Lecce-Napoli, Corbo: "Conte ha mentito, adorabile bugia ieri in conferenza"

Ultimissime Calcio Napoli, bugia di mister Conte ieri in conferenza stampa. Lo scrive Antonio Corbo sulle colonne de La Repubblica oggi in edicola.

Antonio Conte bussa alla porta di casa raccontando un’adorabile bugia. Dice che per il Napoli come per il Lecce stasera c’è una partita importante, niente di più. Evidente, vuol entrare senza far rumore, non gli crede il Lecce diciassettesimo, 47 punti meno e solo due sopra la zona rossa. Va a fare il colpo invece, pensa questo il predone seriale, pur amando la sua città.