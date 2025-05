Lukaku vuole sfatare un mini tabù: contro il Lecce un dato sorride a Big Rom

Notizie Napoli calcio - Sarà ancora una volta Romelu Lukaku a caricarsi l'attacco del Napoli sulle spalle. Il centravanti belga guiderà gli azzurri anche a Lecce, con l'obiettivo di allungare ancora in vetta alla classifica.

Ecco quanto scritto dal Corriere dello Sport sulla stagione di Lukaku e sui suoi precedenti contro il Lecce:

"Da due partite è a secco di reti e assist. Tre di fila sarebbe una notizia: non è mai successo in questo campionato. Il digiuno più lungo è sempre stato di massimo due sfide. L'ultima volta decisivo lo è stato con l'Empoli: due assist per McT e una rete.

Rievoca piacevoli ricordi a Romelu Lukaku la finestra che affaccia sul Lecce, ovvero la prima squadra alla quale ha segnato in Serie A. Era il 26 agosto 2019, sembra una vita fa, era l'esordio di Conte sulla panchina dell'Inter con Big Rom super colpo in vetrina che tutti aspettavano. In totale, al Lecce, ha segnato 3 reti in 7 precedenti. Uno con la maglia della Roma".